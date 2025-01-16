وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح بازار المنتوجات اليدوية لجمعية رسالة السلام الخيرية في عجلون

وأكدت الوزيرة بني مصطفى على أهمية المشاريع الإنتاجية المستدامة للجمعيات الخيرية، والتي تعمل الوزارة على تشجيعها ودعمها، وأثرها التنموي الإيجابي على المجتمعات المحلية، من خلال توفير منتوجات على مستوى عالٍ من التنوع والحرفية.
وقالت، أن هذا المشروع الذي تقوم به الجمعية يمثل قصة نجاح، لكونه يوفر التدريب لأفراد المجتمع المحلي على العديد من الحرف اليدوية، ويسهم في تسويق منتوجات السيدات، وفي تعزيز مشاركة المرأة إقتصادياً، من خلال خلق فرص عمل جديدة، حيث أن تمكين المرأة في المجال الإقتصادي هو تمكين للأسرة وللمجتمع بأكمله.
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