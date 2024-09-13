وزيرة التنمية الاجتماعية تهنئ السيدات الفائزات بعضوية مجلس النواب العشرين

الوكيل الإخباري- هنأت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، السيدات اللاتي تمكن من الوصول إلى البرلمان العشرين، نتيجة المشاركة الفاعلة للمرأة الأردنية في الانتخابات النيابية بصورة أساسية، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة المستقلة للانتخاب، ونجاحها في إدارة الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.

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