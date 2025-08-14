وزيرة التنمية: القطاع التطوعي شريك أساسي للوزارة

الوكيل الإخباري- ‏قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن القطاع التطوعي شريك أساسي للوزارة، ويضطلع بتقديم خدمات أساسية تخدم الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة، والأولى بالحماية والرعاية، مؤكدة استمرار الوزارة في سعيها لتمكين الجمعيات الخيرية، بما يخدم استدامة برامجها وخدماتها.

‏‏جاء ذلك خلال زيارة ميدانية، اليوم الخميس، لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة في العاصمة عمان، حيث اطلعت خلالها على الخدمات التي تقدمها الجمعية.



‏‏وأكدت بني مصطفى أن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة تأتي في إطار الجهود الوطنية الحثيثة التي تهدف إلى الاستثمار في قدراتهم وإدماجهم وتهيئتهم للعيش المستقل والاعتماد على الذات، ما يعزز فرصهم للولوج إلى سوق العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية.



‏وأشارت إلى أن الجمعية من الجمعيات الرائدة التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والتي تشمل المهارات الحياتية والتأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد.



وأضافت بني مصطفى، أن الوزارة تتطلع إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، من خلال تطوير خدماتها في مجال التدخل مبكر، لخدمة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في مجال العلاج الوظيفي والطبيعي والنطقي والتأهيل المجتمعي، ما يسهم في إدماجهم، وتمكين الجمعية من الاستمرار في برامجها.