وزيرة التنمية: القطاع التطوعي شريك أساسي للوزارة

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية، اليوم الخميس، لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة في العاصمة عمان، حيث اطلعت خلالها على الخدمات التي تقدمها الجمعية.
وأكدت بني مصطفى أن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة تأتي في إطار الجهود الوطنية الحثيثة التي تهدف إلى الاستثمار في قدراتهم وإدماجهم وتهيئتهم للعيش المستقل والاعتماد على الذات، ما يعزز فرصهم للولوج إلى سوق العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية.
وأشارت إلى أن الجمعية من الجمعيات الرائدة التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والتي تشمل المهارات الحياتية والتأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد.
وأضافت بني مصطفى، أن الوزارة تتطلع إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، من خلال تطوير خدماتها في مجال التدخل مبكر، لخدمة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في مجال العلاج الوظيفي والطبيعي والنطقي والتأهيل المجتمعي، ما يسهم في إدماجهم، وتمكين الجمعية من الاستمرار في برامجها.
من جهتها، استعرضت رئيسة الجمعية رهام عميش، أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دور الوزارة في تمكين قطاع الجمعيات، والنهوض بدوره المأمول في خدمة المجتمع المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
حملة وطنية للتبرع بالدم بدعم من بلدية الزرقاء وبنك الدم الإقليمي
-
"الوطني لحقوق الإنسان" يختتم دورة تدريبية لفريق التنسيق الحكومي
-
افتتاح مرفق رياضي لتعزيز التعافي في قسم تأهيل المدمنين
-
الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة
-
الخطيب: 46 ألف طلب قبول موحد حتى صباح اليوم
-
صندوق المعونة الوطنية يخرّج دفعتين من مستفيدي التمكين الاقتصادي في إربد
-
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي أمين عام حزب البناء والعمل
-
توجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة