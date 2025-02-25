وزيرة التنمية تشارك في ورشة "صنع السياسات العامة وتقييمها من أجل التنمية المستدامة"

وتنظم هذه الورشة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة.
وقالت بني مصطفى، خلال مداخلتها في الجلسة التي بحثت عملية السياسات العامة وثقافة التقييم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن النظرة الثاقبة لجلالة الملك عبد الله الثاني، أسهمت في إطلاق رؤى التحديث الثلاث (الاقتصادي، والسياسي، والإداري).
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