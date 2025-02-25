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وزيرة التنمية تشارك في ورشة "صنع السياسات العامة وتقييمها من أجل التنمية المستدامة"

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الثلاثاء، 25-02-2025 12:38 م

الوكيل الإخباري-   شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، عبر تقنية الاتصال المرئي، في ورشة إقليمية بعنوان: "صنع السياسات العامة وتقييمها من أجل التنمية المستدامة".

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وتنظم هذه الورشة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة.


وقالت بني مصطفى، خلال مداخلتها في الجلسة التي بحثت عملية السياسات العامة وثقافة التقييم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن النظرة الثاقبة لجلالة الملك عبد الله الثاني، أسهمت في إطلاق رؤى التحديث الثلاث (الاقتصادي، والسياسي، والإداري).

 
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