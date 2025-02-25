وزيرة التنمية تشارك في ورشة "صنع السياسات العامة وتقييمها من أجل التنمية المستدامة"

الوكيل الإخباري- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، عبر تقنية الاتصال المرئي، في ورشة إقليمية بعنوان: "صنع السياسات العامة وتقييمها من أجل التنمية المستدامة".

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وتنظم هذه الورشة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة.