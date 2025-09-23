وزيرة التنمية تلتقي مدير عام مركز الفينيق للدراسات وأعضاء من تحالف همم

وأكدّت بني مصطفى على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتي تعتبر شريكًا أساسيًا في تنفيذ ودعم إستراتيجية الحماية الاجتماعية، في إطار الجهود التكاملية الرامية إلى تنفيذ البرامج الاجتماعية الواردة في الإستراتيجية.
وتناولت أهمية ما يقوم به القطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني من جهود تمكّنها من الوصول المباشر إلى المجتمعات المحلية والفئات الأكثر حاجة، ومن بينها الأسر الفقيرة، والنساء والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، مما يسهم في دعم تنفيذ إستراتيجية الحماية الإجتماعية بفاعلية وكفاءة.
كما ناقشت بني مصطفى خلال اللقاء، سُبل التعاون في مجال التمكين الاقتصادي، ومساعدة الأفراد ضمن الفئات المستهدفة من خدمات وبرامج الوزارة في إنشاء مشاريعهم الإنتاجية والمستدامة ودعم ريادة الأعمال، بما يعزز من فرص تحسين ظروفهم الاقتصادية.
وأشادت بني مصطفى بما يقوم به "تحالف همم"، من جهود تسهم بصورة أساسية في تمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والصدمات.
من جانبه، أعرب مدير عام مركز الفينيق للدراسات ومنسق "تحالف همم" أحمد عوض عن أهمية ما تقوم به الوزارة والجهات الشريكة في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، متطلعاً على تعزيز التعاون والشراكة بما يسهم في تحقيق الجهود المشتركة.
