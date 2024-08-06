وزيرة النقل : استراتيجية قطاع النقل جاءت لمواكبة التغيرات

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني ان استراتيجية قطاع النقل للأعوام 2024 - 2028 تهدف للوصول إلى نظام نقل شمولي ومٌستدام يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

واشارت التهتموني في تصريحات ضمن إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته وزارة الاتصال الحكومي ان استراتيجية قطاع النقل جاءت لمواكبة التغيرات في القطاع ومعالجة التحديات.