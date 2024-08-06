وزيرة النقل : استراتيجية قطاع النقل جاءت لمواكبة التغيرات

وبينت أنه سيتم زيادة عدد الحافلات لمسارات عمّان-الزرقاء بواقع 20 حافلة إضافية، فيما جرى إعداد خطة مقترحة لخطوط التغذية لمشروع حافلات التردد السريع حيث سيتم خدمة مسار ومحطات مشروع حافلات التردد السريع عمان الزرقاء بشبكة خطوط مغذية للمحطات الوسطية وبالتعاون بين امانة عمان وهيئة تنظيم النقل البري.
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