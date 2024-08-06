 
الثلاثاء 2024-08-06 01:30 م
 
 

وزيرة النقل : استراتيجية قطاع النقل جاءت لمواكبة التغيرات

وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني
وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني




 

الثلاثاء، 06-08-2024 11:37 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني ان استراتيجية قطاع النقل للأعوام 2024 - 2028 تهدف للوصول إلى نظام نقل شمولي ومٌستدام يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

 

واشارت التهتموني  في تصريحات ضمن إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته وزارة الاتصال الحكومي ان استراتيجية قطاع النقل جاءت لمواكبة التغيرات في القطاع ومعالجة التحديات.

 

واضافت التهتموني  إن مجموع مستخدمي حافلات الباص سريع التردد (BRT) لمسارات عمّان – الزرقاء، بلغ منذ بداية التشغيل ولنهاية تموز الماضي، 991,411 راكب وراكبة.
  
وبينت أنه سيتم زيادة عدد الحافلات لمسارات عمّان-الزرقاء بواقع 20 حافلة إضافية، فيما جرى إعداد خطة مقترحة لخطوط التغذية لمشروع حافلات التردد السريع حيث سيتم خدمة مسار ومحطات مشروع حافلات التردد السريع عمان الزرقاء بشبكة خطوط مغذية للمحطات الوسطية وبالتعاون بين امانة عمان وهيئة تنظيم النقل البري.

 

 

gnews

أحدث الأخبار

البشرة

المرأة والجمال لبشرة مشرقة.. جربي هذه الأطعمة الغنية بالكولاجين

قضاء

أخبار محلية الإعلان عن قرار هيئة التحكيم بقضية العطارات

جوجل

تكنولوجيا إدانة محرك جوجل في احتكار البحث على الإنترنت

علم دولة الصين

عربي ودولي الصين تنصح رعاياها بعدم السفر إلى لبنان

عمرو دياب

فن ومشاهير مجددا عمرو دياب يتصدر الترند بهذا الفيديو- فيديو

الشعر التالف

المرأة والجمال ما هي الخطوات المناسبة لعلاج الشعر التالف؟

نتائج الثانوية العامة

ترند وسم "الثانوية العامة" يتصدر الترند في الأردن ومصر والسعودية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تعلق إجازة المستحضرات والمكملات المحتوية على الأشواغاندا





 


 



الأكثر مشاهدة