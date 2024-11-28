 
الخميس 2024-11-28 03:14 م
 

وزيرة النقل تستقبل السفير الهندي لبحث تعزيز التعاون في مجال النقل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الخميس، 28-11-2024 02:34 م
الوكيل الإخباري- استقبلت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الخميس، في مكتبها السفير الهندي لدى الأردن مانيش تشوهان، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في قطاع النقل بين البلدين.اضافة اعلان


وأكدت التهتموني خلال اللقاء عمق العلاقات الأردنية الهندية على الصعد كافة والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه، أعرب السفير تشوهان عن اعتزازه بروابط الصداقة القوية التي تجمع بين الأردن والهند، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز أواصر التعاون في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع النقل.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والبحري، مع التركيز على إمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة بين الأردن والهند والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعميق العلاقات الثنائية ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الأردن والهند.
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

ترند البهجة والعلاقة المتينة بين القائد وشعبه عنوان زيارة الملك للكرك

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة السلوفيينية

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة النقل تستقبل السفير الهندي لبحث تعزيز التعاون في مجال النقل

H

عربي ودولي الصين تنفي تقارير عن إجراء تحقيق ضد وزير الدفاع

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يزور الكرك ويصدر جملة من التوجيهات

ا

عربي ودولي شويغو: المظلة النووية الروسية تغطي منطقة معاهدة الأمن الجماعي

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يلتقي بأهالي الكرك في موقع معركة مؤتة

ا

عربي ودولي الصين تدعو إلى ضبط النفس بخصوص تسليم أسلحة نووية إلى أوكرانيا



 




الأكثر مشاهدة