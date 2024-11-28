وزيرة النقل تستقبل السفير الهندي لبحث تعزيز التعاون في مجال النقل

وأكدت التهتموني خلال اللقاء عمق العلاقات الأردنية الهندية على الصعد كافة والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل بما يخدم مصالح البلدين.
من جانبه، أعرب السفير تشوهان عن اعتزازه بروابط الصداقة القوية التي تجمع بين الأردن والهند، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز أواصر التعاون في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع النقل.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والبحري، مع التركيز على إمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة بين الأردن والهند والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعميق العلاقات الثنائية ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الأردن والهند.
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