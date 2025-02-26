وزيرة النقل تستقبل وكيل الهيئة العامة للنقل البري السعودي والوفد المرافق

03:19 م

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الوكيل الإخباري- استقبلت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، في مقر الوزارة بعمان، وكيل الهيئة العامة للنقل البري في المملكة العربية السعودية المهندس عبد المجيد الطاسان، والوفد المرافق له، بحضور أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية. اضافة اعلان





وجاءت زيارة الطاسان والوفد المرافق على هامش مشاركتهم في اجتماعات اللجنة الأردنية السعودية المشتركة للنقل البري، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي، حيث تم توقيع محضر الاجتماعات الذي يتضمن الاتفاق على عدد من القضايا المتعلقة بالنقل البري بين الجانبين.



وأكدت الوزيرة التهتموني خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة التي تربط الأردن بالمملكة العربية السعودية، مشيدة بالتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع النقل البري.



وأشارت التهتموني إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدة استعداد وزارة النقل الدائم للتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتقديم مختلف أشكال الدعم وتبادل الخبرات في مجالات النقل البري.



من جانبه، أعرب المهندس الطاسان عن اعتزازه بمتانة العلاقات الأردنية السعودية، معبرا عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما أكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال النقل البري، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التكامل بين منظومتي النقل في البلدين.