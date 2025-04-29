وزير الأوقاف: بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى الأراضي المقدسة في 23 أيار

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الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، إن تفويج الحجاج الأردنيين إلى الأراضي المقدسة سيبدأ اعتباراً من الثالث والعشرين من الشهر المقبل. اضافة اعلان





وأكد الخلايلة خلال زيارة رئيس الوزراء، الثلاثاء، للوزارة واطلاعه على استعدادات الوزارة لموسم الحج المقبل، الحرص على تقديم جميع أوجه الرعاية والعون والإرشاد لحجاج بيت الله الحرام، وبما يُمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويُسر، منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم إليها.



واطلع رئيس الوزراء خلال الزيارة على استعدادات الوزارة لموسم الحج المقبل، مشدداً على ضرورة توفير سُبل الراحة والسلامة للحجاج، وتيسير أدائهم لفريضة الحج، من لحظة مغادرتهم وحتى عودتهم سالمين.



وأكد في هذا الصدد ضرورة الاستجابة السريعة من الكوادر الإداريَّة والطبيَّة المرافقة للبعثة لاحتياجات الحجّاج، وأهمية وجود خط ساخن ووسيلة اتصال فعّالة على مدار الساعة، مشدِّداً على ضرورة أن يشمل ذلك أي حاج أردني يحتاج للمساعدة حتى وإن كان من خارج حملات الوزارة وضمن ما هو متاح من إمكانات، وقال: "سأتابع شخصياً مع وزير الأوقاف هذه الإجراءات".