وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما خيريا في الرمثا

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، ملتقى الوعظ والإرشاد، واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيرية في بلدة الشجرة بلواء الرمثا.

اضافة اعلان



وقال الخلايلة إن هذه الملتقيات غدت سُّنة حميدة، ونهجاً راسخاً تبنته الوزارة بتوجيهات ملكية سامية، لتصبح منابر للعلم الشرعي والفكر، ومنصات للتنمية، وأداة للتواصل مع المواطنين في مختلف مناطق تواجدهم، وتلمس احتياجاتهم في قطاع الأوقاف.



وأضاف أن الأردنيين يجسدون أروع معاني التكافل الاجتماعي التي تعزز التعاون والتضامن، وتعكس التزامهم الديني والوطني والإنساني الثابت، مؤكدا استمرار جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأهل في غزة رغم كل حملات التشكيك والتشويه، فضلاً عن خدمة المسجد الأقصى الشريف ورعايته وأعماره، وممارسة مسؤوليات رعاية المقدسات في القدس انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية.



وأكد أهمية ملتقيات الوعظ والإرشاد، كمنصات علمية يتبادل فيها الأئمة والخطباء، الخبرات العملية والآراء العلمية في علوم الشريعة والفكر، بما يسهم في نشر رسالة الإسلام السمحة، وتوجيه الخطاب الديني الذي يخدم الدين والمجتمع.



كما استمع الوزير إلى مطالب واحتياجات أهالي المنطقة في قطاع الأوقاف، واعدا بدراسة مطالبهم وتنفيذ الممكن منها.



من جهته، قال مدير أوقاف الرمثا عمر الحموري، إن ما تقدمه وزارة الأوقاف يشكل أنموذجا في بناء الانسان ونشر الفضيلة، فضلاً عن دورها التنموي والاجتماعي، وسعيها المستمر للتميز وتطوير خدماتها.



بدوره، أشاد رئيس لجنة بلدية سهل حوران وليد القرعان، في كلمة المجتمع المحلي بجهود وزارة الأوقاف في نشر الوعي والإحسان، ورسم لوحة مشرقة للوطن بقيادته الهاشمية.



وشهد الملتقى توزيع 500 قسيمة شرائية على أسر فقيرة بالمنطقة، بقيمة 30 دينارا لكل قسيمة، ومساعدات نقدية لـ50 يتيما و50 طالبا، بواقع 100 دينار لكل منهم، الى جانب 300 طرد غذائي، إضافة الى يوم طبي مجاني نظمه مستشفى المقاصد الخيرية، وشمل تقديم الرعاية الصحية في العديد من الاختصاصات الطبية، والعلاج المجاني لأهالي المنطقة.