وزير الأوقاف يفتتح ملتقى للوعظ ويوما خيريا في معان

واستمع وزير الأوقاف، لمطالب واحتياجات أهالي القضاء، موجها بإعداد الدراسات عن الأسر الفقيرة والبيوت التي تحتاج للترميم، فضلا عن إقامة مشاريع إنتاجية وبناء مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة.
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