وزير الأوقاف يفتتح ملتقى للوعظ ويوما خيريا في معان

الوكيل الإخباري- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الملكية بتعزيز نهج التواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة من خلال الأيام الخيرية والطبية التي تنظمها الوزارة.

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وأضاف، خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، ملتقى للوعظ والإرشاد ويوما خيريا وطبيا مجانيا، نظمه صندوق الزكاة في قضاء المريغة بمحافظة معان، أن ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية والأيام الطبية المجانية تشكل فرصة لتفقد واقع الأوقاف في مختلف المناطق وتقديم المساعدات والخدمة الطبية المجانية لمحتاجيها، فضلا عن الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بما يحقق خيرية الأمة وفق منهج الوسطية والاعتدال.