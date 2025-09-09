وزير الاتصال الحكومي : أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني العربي والأردني

09:13 م

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن أمن واستقرار قطر يمثلان جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني العربي والأردني. اضافة اعلان





وقال المومني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا": إن الأردن يقف بقوة إلى جانب دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغادر الذي انتهك سيادتها، معربا عن تقديره للدور المتقدم والمميز الذي تلعبه قطر كوسيط نزيه يسعى دوما إلى التوفيق بين الدول.



وأضاف أن السلوك الإسرائيلي الأخير يعكس وحشية مفرطة وفقدانا للبوصلة السياسية، مشيرا إلى أن موقف قطر الشجاع يستحق كل التقدير والثناء، لما تقدمه من جهود لوقف النزاع الدائر في غزة.



وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن الأردن يولي أهمية قصوى لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم كل الجهود التي تهدف إلى إنهاء النزاع وإحلال السلام العادل والدائم.

