وزير الاتصال الحكومي يؤكد أهمية دور الناطقين الإعلاميين

وشدد الدكتور المومني خلال لقائه اليوم الثلاثاء، الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الإعلام الرقمي وضباط ارتباط الأجندة الإعلامية الحكومية بالوزارات والمؤسسات الرسمية، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، على دور وزارة الاتصال الحكومي في دعم الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الإعلام بأشكاله المختلفة، ومساعدتهم على القيام بعملهم بأعلى درجات المهنية والموضوعية.
وبين ضرورة مأسسة العمل الإعلامي في الوزارات والمؤسسات بعد اتخاذ القرارات الرسمية على مستوى الوزارة أو مجلس الوزراء، من خلال خطة متابعة إعلامية متكاملة العناصر للتعريف بهذه القرارات وأهميتها وأثرها على المواطن ودورها في تجويد الخدمات المقدمة له.
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