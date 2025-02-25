وزير الاتصال الحكومي يؤكد أهمية دور الناطقين الإعلاميين

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أهمية دور الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية كشريك أساسي في خدمة رسالة الدولة والحكومة وتوجهاتها وايصال المعلومة بوضوح لوسائل الإعلام والجمهور.

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وشدد الدكتور المومني خلال لقائه اليوم الثلاثاء، الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الإعلام الرقمي وضباط ارتباط الأجندة الإعلامية الحكومية بالوزارات والمؤسسات الرسمية، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، على دور وزارة الاتصال الحكومي في دعم الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الإعلام بأشكاله المختلفة، ومساعدتهم على القيام بعملهم بأعلى درجات المهنية والموضوعية.