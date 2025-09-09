وزير البيئة يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون البيئي

وأكد الجانبان خلال اللقاء، متانة العلاقات الأردنية اليابانية، وحرصهما على تعزيز الشراكة في القضايا البيئية ذات الأولوية.
وثمن سليمان الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن في المجالات البيئية، مؤكدا أهمية أن يشمل هذا الدعم برامج الإدارة البيئية، وتطبيق مفهوم المدن الخضراء، وإدارة النفايات بمختلف أنواعها، ولا سيما النفايات الصلبة والخطرة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الأردن بتعزيز الاستدامة البيئية والاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة، بما يسهم في حماية البيئة ودعم خطط التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد السفير هيديكي اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة مع الأردن، واستعداد اليابان لمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني في قطاع البيئة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
