وزير البيئة يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون البيئي

الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان اليوم الاثنين، مع السفير الياباني لدى المملكة أساري هيديكي، سبل التعاون البيئي بين البلدين، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، بحضور مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية والدولية الدكتور جهاد السواعير.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، متانة العلاقات الأردنية اليابانية، وحرصهما على تعزيز الشراكة في القضايا البيئية ذات الأولوية.



وثمن سليمان الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن في المجالات البيئية، مؤكدا أهمية أن يشمل هذا الدعم برامج الإدارة البيئية، وتطبيق مفهوم المدن الخضراء، وإدارة النفايات بمختلف أنواعها، ولا سيما النفايات الصلبة والخطرة.



وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الأردن بتعزيز الاستدامة البيئية والاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة، بما يسهم في حماية البيئة ودعم خطط التنمية المستدامة.