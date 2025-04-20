وزير التربية والتعليم يوعز بإجراءات تتعلق بالمدارس

وتأتي الجولة التفقدية ضمن سلسلة من اللقاءات في الميدان التربوي في مختلف محافظات وألوية المملكة، للوقوف عن كثب على الواقع التربوي واحتياجاته وسبل معالجة التحديات التي تعترض سير العمل فيه.
وشملت الجولة مدارس: الحسين الثانوية الشاملة للبنات، ويعقوب هاشم الثانوية للبنين، وعرجان الثانوية للبنات، وصلاح الدين الثانوية للبنين، وفاطمة الزهراء الثانوية للبنات.
وأوعز الدكتور محافظة خلال الجولة التي رافقه خلالها مديرا إدارتي الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة واللوازم والتزويد محمد المناصير، بصيانة مكتبة مدرسة كلية الحسين الثانوية للبنين وتجهيزها بالخزائن، وصيانة المسرح، وإنشاء ملعب لكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة، على أن تلائم أعمال الصيانة الطابع التاريخي للمدرسة.
وفي مدرسة الحسين الثانوية الشاملة للبنات؛ أوعز الدكتور محافظة بعمل الصيانة اللازمة للمدرسة، والصيانة التجميلية للحجر التراثي القديم، وتغيير شبك الحماية للمدرسة.
كما أوعز لإدارة الأبنية المدرسية الاستعجال باستكمال إجراءات العطاء المطروح لصيانة مدرسة يعقوب هاشم الثانوية للبنين، وفرش ملعبها بالترتان، كما أوعز بعمل الصيانة اللازمة لمدرسة صلاح الدين الثانوية للبنين.
وأكد الدكتور محافظة خلال الجولة حرص الوزارة على تطبيق التشريعات التربوية، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي، والدوام المدرسي، مبينًا أن الوزارة ستطبق أسس النجاح والإكمال والرسوب بحق الطلبة المتجاوزين لعدد أيام الغياب المسموحة، ومتابعة ذلك مع أولياء أمور الطلبة.
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