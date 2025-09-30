وزير التربية يتفقد عددا من مدارس الجيزة

الوكيل الإخباري- تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الثلاثاء، عددا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، وذلك في إطار جولاته الميدانية الهادفة للاطلاع على واقع العملية التعليمية، وتلمس احتياجات الميدان التربوي عن كثب.

وبحسب بيان للوزارة، شملت الجولة التفقدية مدارس الجيزة الثانوية الشاملة للبنين، أرينبة الشرقية الثانوية للبنين، أرينبة الشرقية الثانوية المختلطة، أرينبة الغربية الثانوية للبنات، أرينبة الغربية الثانوية للبنين، أم قصير الثانوية الشاملة للبنين، أم قصير الثانوية الشاملة المختلطة، جلول الثانوية للبنين، منجا الثانوية الشاملة للبنين، وأم رمانة الأساسية المختلطة.

وشدد محافظة، على أهمية مبادرة "لمدرستي أنتمي" لما توفره من بيئة تعليمية نظيفة وجاذبة، داعيا إلى العناية المستمرة بالغرف الصفية والساحات، وتطبيق التشريعات التربوية المتعلقة بالانضباط والدوام المدرسي ومتابعتها بالتنسيق مع أولياء الأمور.