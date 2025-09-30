وزير التربية يتفقد عددا من مدارس الجيزة

وبحسب بيان للوزارة، شملت الجولة التفقدية مدارس الجيزة الثانوية الشاملة للبنين، أرينبة الشرقية الثانوية للبنين، أرينبة الشرقية الثانوية المختلطة، أرينبة الغربية الثانوية للبنات، أرينبة الغربية الثانوية للبنين، أم قصير الثانوية الشاملة للبنين، أم قصير الثانوية الشاملة المختلطة، جلول الثانوية للبنين، منجا الثانوية الشاملة للبنين، وأم رمانة الأساسية المختلطة.
وأكد وزير التربية أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن أولويات الوزارة في متابعة واقع الميدان التربوي بشكل مباشر، والتأكد من توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، مشددا على أن الوزارة لن تدخر جهدا في تلبية احتياجات المدارس ضمن الإمكانات المتاحة.
