الخميس 2025-04-24 11:41 م
 

وزير الثقافة: الاستثمار في الصناعات الثقافية رافعة للتنمية وتعزيز الهوية الوطنية

وزير الثقافة
وزير الثقافة
 
الخميس، 24-04-2025 11:27 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، أهمية الاستثمار في الثقافة والصناعات الثقافية لما لها من دور فاعل في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الخميس، إلى "بيت الأنباط – الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري" في البترا، حيث التقى برئيس الهيئة الدكتور محمود الطويسي وعدد من أعضاء الإدارة.


وأشاد الرواشدة بإسهامات البيت في إثراء المكتبة العربية والعالمية بأبحاث حول تاريخ الأنباط ومنجزهم الحضاري، مؤكداً أهمية الهيئات الثقافية المتخصصة في توثيق تاريخ الأردن وتعزيز سرديته الوطنية، إلى جانب تطوير الصناعات الثقافية الإبداعية.


كما ثمن دور بيت الأنباط في تنظيم المؤتمرات المتعلقة بالهوية النبطية والوطنية، مشدداً على ضرورة التشبيك مع مؤسسات المجتمع لتعزيز الوعي بالتاريخ الثقافي الأردني.


واستعرض الطويسي، من جهته، برامج ومشاريع الهيئة، مشيراً إلى التحديات التي تواجه تنفيذها، وأهمية التدريب وبناء القدرات للعاملين في القطاع الثقافي.


وخلال جولته، اطلع الوزير على منتجات دار شقيلة التقليدية والحرفية، مؤكداً أهمية حماية الصناعات الثقافية الوطنية، خاصة في المواقع السياحية.


يُذكر، أن بيت الأنباط تأسس عام 1997، بهدف الحفاظ على التراث النبطي وتعريف الأجيال والعالم به.

 
gnews

أحدث الأخبار

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي المبعوث الأميركي ويتكوف سيلتقي الإيرانيين السبت في عُمان

وزير الثقافة

أخبار محلية وزير الثقافة: الاستثمار في الصناعات الثقافية رافعة للتنمية وتعزيز الهوية الوطنية

علم روسيا

أسواق ومال روسيا: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى أكثر من 681 مليار دولار

عناصر الجيش السوري

عربي ودولي سوريا: الرد على قذائف أطلقها حزب الله تجاه نقاط للجيش

جيش الاحتلال يؤكد مقتل أحد عناصره في بيت حانون شمالي غزة

فلسطين جيش الاحتلال يؤكد مقتل أحد عناصره في بيت حانون شمالي غزة

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي الخميس في الاردن

غزة

فلسطين رئيس الموساد يتوجه إلى الدوحة لبحث التوصل إلى اتفاق جديد

زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: غارة روسية على كييف استخدمت صاروخا كوريا شماليا



 
 





الأكثر مشاهدة