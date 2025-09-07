وزير الثقافة ونظيره الفلسطيني يؤكدان عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين

05:25 م

الوكيل الإخباري- أكد وزيرا الثقافة، مصطفى الرواشدة، ونظيره الفلسطيني عماد الدين حمدان، عمق العلاقة التاريخية والروابط الثقافية بين الشعبين الشقيقين.





ونوه الرواشدة، خلال لقائه نظيره الفلسطيني حمدان، اليوم الأحد، في المركز الثقافي الملكي، بالجهود الدولية التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل القضية الفلسطينية، وخصوصاً لوقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



ولفت خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور نضال العياصرة، إلى أن الشعبين الأردني والفلسطيني تجمعهما ثقافة واحدة، مشيراً إلى أن جميع المهرجانات والمؤتمرات والمعارض والندوات الثقافية والفنية التي تقام في الأردن، والتي تنظمها الوزارة، تكون فلسطين حاضرة فيها موضوعاً ومشاركة بقوة.



وأكد أن الأردن دائماً حاضر لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وأن وزارة الثقافة مستعدة لتقديم مختلف أوجه المساعدة، ضمن الإمكانيات المتاحة، لتعزيز الصمود الثقافي الفلسطيني، والتعاون بما يحافظ عليه في مواجهة مساعي الاحتلال الإسرائيلي لطمس كل ما يتعلق بالثقافة الفلسطينية.



من جهته، أكد حمدان أن الشعبين الشقيقين، ليسا بعيدين عن بعضهما البعض، وتجمعهما ثقافة وجذور واحدة، كما أن العلاقات والممارسات الثقافية اليومية متشابهة.



وقدر عالياً جهود ودور جلالة الملك في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ورعاية المسجد الأقصى، مؤكداً أهمية الوصاية الهاشمية في المحافظة على الأماكن المقدسة في مدينة القدس.



كما قدر مواقف جلالة الملك ودعمه للقضية الفلسطينية، وجهود جلالته في وقف الحرب على غزة، ودور جلالته والحكومة الأردنية في إرسال المساعدات الإغاثية الأردنية ومن الدول الأخرى إلى غزة، مثمناً مواقف الأردن، قيادة وحكومة وشعباً، تجاه القضية الفلسطينية وما يجري في الأراضي الفلسطينية من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار إلى الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتاً إلى أن ما تشهده غزة من إبادة جماعية لا يقتصر على البشر فحسب، بل يشمل كذلك إبادة ثقافية تطال المثقفين من أدباء وشعراء وفنانين وسينمائيين، حيث فقدت فلسطين العديد منهم، كما تم تهجير الكثير منهم، مبيناً أن وزارة الثقافة الفلسطينية تعمل على بذل الجهود لبناء قاعدة بيانات تسهم في المحافظة على الثقافة الفلسطينية.



وفي حديثه عن التحديات التي يواجهها العمل الثقافي الفلسطيني، أشار حمدان، إلى ما يفرضه الحصار الإسرائيلي على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية من تداعيات، وخصوصاً الفصل بين شمالي وجنوبي الضفة، وانعكاساته السلبية على إقامة النشاطات والفعاليات الثقافية، علاوة على الحظر الاقتصادي والعقبات المالية التي تعيق تنفيذ برامج للمحافظة على الثقافة الفلسطينية.



وبين أنه في ظل هذه الظروف والأوضاع، بات هامش الأنشطة الثقافية ضيقاً، علاوة على تراجع نسبة الحضور إلى نحو 25 بالمئة مما كانت عليه في الماضي.



وبخصوص التعاون بين الجانبين في مجالي التوثيق والأرشفة، لفت حمدان، إلى أن المكتبة الوطنية الفلسطينية لا تتبع لوزارة الثقافة، مشيراً إلى أن الأرشيف الفلسطيني المتواجد فيها يمثل شبكة أمان للثقافة والمثقفين الفلسطينيين.



وأعرب الوزير الفلسطيني عن أمله بأن يكون هناك تعاون مستمر ودائم في مجالي الأرشفة والتوثيق بين الجانبين الأردني والفلسطيني.



وخلال اللقاء، اطلع حمدان، الوزير الرواشدة، على ما تشهده الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة من اعتداءات إسرائيلية على بنى الثقافة الفلسطينية وروافعها.



وطرح حمدان، فكرة إمكانية عقد مؤتمر ثقافي عربي ودولي يقام في عمّان ويتناول فلسطين وغزة من منظور ثقافي، حيث جرت مناقشة هذه الفكرة.



بدوره، أشار العياصرة، إلى مذكرة التفاهم بين الجانبين الأردني والفلسطيني، والتي تتعلق بتدريب الكوادر الفلسطينية في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية في موضوعات حق المؤلف، والأرشفة، والتوثيق.



وبين أن لدى المكتبة وثائق حول العلاقات الأردنية الفلسطينية ومراحل الإعمار الهاشمي للمسجد الأقصى منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين.



ولفت إلى التعاون بين المكتبة واللجنة الملكية لشؤون القدس، وما ينضوي عليه من عمل وسعي للحفاظ على كل ما يتعلق بالتراث والثقافة في فلسطين.



ونوه بأن معرض عمّان الدولي للكتاب يرفع في جميع دوراته شعار "القدس عاصمة فلسطين"، مشيراً إلى أن العديد من المعارض والفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات التي تنظمها أو تدعمها الوزارة تناولت الإبادة الإسرائيلية في غزة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ، وكذلك ما يتعرض له الأرشيف الفلسطيني.