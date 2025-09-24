وزير الثقافة يؤكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالقانون

وتحدث الرواشدة خلال اللقاء في النقابة بحضور أعضاء مجلسها، حول أهمية الوعي المجتمعي بالقانون ودوره في ترسيخ قيم المواطنة الواعية بالحقوق والواجبات.
ونوه بدور نقابة المحامين في الدفاع عن قيم المجتمع الأردني وخصوصيته، وما يتمتع به من إرث حضاري عميق، متطرقا إلى موضوعات حق الحصول على المعلومات، وحماية حق المؤلف والملكية الفكرية والقوانين المتعلقة بها،
بوصفها مجالات تتعامل معها وزارة الثقافة من خلال دائرة المكتبة الوطنية.
واكد أهمية التعاون مع النقابة في مجال تعزيز ونشر الثقافة القانونية لفئة الشباب بشكل خاص وعموم المجتمع، من خلال توفير المرافق والبنى التحتية التابعة لوزارة الثقافة ومراكزها الثقافية، مشيرا إلى دور الوزارة في تعزيز المنظومة القيمية والأخلاقية، والفعاليات التوعوية التي تنظمها في مجال الثقافة القانونية واحترام القوانين.
واطلع الرواشدة خلال الزيارة على عدد من الوثائق النادرة في نقابة المحامين، كما اطلع على موسوعة "إجراءات" التي أنجزتها النقابة في موضوعات الثقافة القانونية.
من جهته أعرب أبو عبود عن تقديره لدور وزارة الثقافة، واستعداد النقابة للتعاون مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية والتوثيق، مؤكدا أهمية تعزيز الوعي القانوني المجتمعي كرافد لسيادة القانون.
