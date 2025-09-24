الأربعاء 2025-09-24 08:20 م
 

وزير الثقافة يؤكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالقانون

ن
جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 24-09-2025 06:53 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الأربعاء، مع نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، سبل التعاون في مجال الثقافة القانونية.

اضافة اعلان


وتحدث الرواشدة خلال اللقاء في النقابة بحضور أعضاء مجلسها، حول أهمية الوعي المجتمعي بالقانون ودوره في ترسيخ قيم المواطنة الواعية بالحقوق والواجبات.


ونوه بدور نقابة المحامين في الدفاع عن قيم المجتمع الأردني وخصوصيته، وما يتمتع به من إرث حضاري عميق، متطرقا إلى موضوعات حق الحصول على المعلومات، وحماية حق المؤلف والملكية الفكرية والقوانين المتعلقة بها،
بوصفها مجالات تتعامل معها وزارة الثقافة من خلال دائرة المكتبة الوطنية.


واكد أهمية التعاون مع النقابة في مجال تعزيز ونشر الثقافة القانونية لفئة الشباب بشكل خاص وعموم المجتمع، من خلال توفير المرافق والبنى التحتية التابعة لوزارة الثقافة ومراكزها الثقافية، مشيرا إلى دور الوزارة في تعزيز المنظومة القيمية والأخلاقية، والفعاليات التوعوية التي تنظمها في مجال الثقافة القانونية واحترام القوانين.


واطلع الرواشدة خلال الزيارة على عدد من الوثائق النادرة في نقابة المحامين، كما اطلع على موسوعة "إجراءات" التي أنجزتها النقابة في موضوعات الثقافة القانونية.


من جهته أعرب أبو عبود عن تقديره لدور وزارة الثقافة، واستعداد النقابة للتعاون مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية والتوثيق، مؤكدا أهمية تعزيز الوعي القانوني المجتمعي كرافد لسيادة القانون.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية بيان مشترك: قادة دول عربية وإسلامية يؤكدون ضرورة إنهاء الحرب على غزة

الشرع يروي مأساة سوريا أمام الأمم المتحدة ويؤكد فرص السلام في المنطقة

عربي ودولي الشرع يروي مأساة سوريا أمام الأمم المتحدة ويؤكد فرص السلام في المنطقة

السيسي يوجه رسالة إلى ترامب بعد لقاء نيويورك حول القطاع

عربي ودولي السيسي يوجه رسالة إلى ترامب بعد لقاء نيويورك حول القطاع

قتيل وجريحان بإطلاق نار في مركز لشرطة الهجرة في أميركا

عربي ودولي قتيل وجريحان بإطلاق نار في مركز لشرطة الهجرة في أميركا

ل

أخبار محلية المساعد للإدارة والقوى البشرية يودع بعثة العمرة العسكرية الخاصة بالعائلات

شاهد اللحظات الأولى لسقوط مسيرة يمنية في "إيلات" تسببت بإصابة 20 بينهم حالات خطيرة

عربي ودولي شاهد اللحظات الأولى لسقوط مسيرة يمنية في "إيلات" تسببت بإصابة 20 بينهم حالات خطيرة

ا

أخبار محلية الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل الخميس

ل

أخبار محلية جلالة الملكة رانيا تحضر اجتماعاً أممياً رفيع المستوى لدعم أطفال فلسطين



 
 





الأكثر مشاهدة