 
الثلاثاء 2024-09-24 01:43 ص
 
 

وزير الخارجية: عدوان إسرائيل على لبنان مكنّه العجز الدولي عن وقف العدوان على غزة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الثلاثاء، 24-09-2024 12:16 ص

الوكيل الإخباري-   أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ضرورة تحرك مجلس الأمن فورا للجم العدوانية الإسرائيلية وحماية المنطقة من كارثية تبعاتها.

اضافة اعلان


وقال الصفدي عبر "إكس" إن عدوان إسرائيل على لبنان مكنّه العجز الدولي عن وقف عدوانها على قطاع غزة.


وأضاف أن إسرائيل تستمر في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة؛ لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه.


وتابع أنها "تصعّد حربها على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحدّ لها ولقراراتها التي طالبتها وقف العدوان والتزام القانون الدولي".


وأكد تضامن الأردن مع لبنان وإدانة العدوان الإسرائيلي عليه، مؤكدا ضرورة فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701.


وأشار إلى أن "التصعيد يجب أن يتوقف فورا قبل فوات الأوان، هذه مسؤولية دولية على مجلس الأمن تحملها فورا".

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على لبنان

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية: عدوان إسرائيل على لبنان مكنّه العجز الدولي عن وقف العدوان على غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد في اتصال مع ميقاتي وقوف الأردن المطلق مع لبنان

الملكة

أخبار محلية الملكة رانيا العبدالله تدعو لحماية الأطفال الفلسطينيين

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعقد سلسلة لقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

جانب من زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة

أخبار محلية الحنيطي يؤكد أهمية توظيف أنظمة الطائرات المسيرة القتالية لخدمة القوات المسلحة

جمعية البنوك

اقتصاد محلي البنك المركزي بالمرتبة الأولى عالميًا في جائزة “إعلان مايا”

زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان

أخبار الشركات زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان



 


الأكثر مشاهدة