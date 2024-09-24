وزير الخارجية: عدوان إسرائيل على لبنان مكنّه العجز الدولي عن وقف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ضرورة تحرك مجلس الأمن فورا للجم العدوانية الإسرائيلية وحماية المنطقة من كارثية تبعاتها.

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وقال الصفدي عبر "إكس" إن عدوان إسرائيل على لبنان مكنّه العجز الدولي عن وقف عدوانها على قطاع غزة.



وأضاف أن إسرائيل تستمر في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة؛ لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه.



وتابع أنها "تصعّد حربها على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحدّ لها ولقراراتها التي طالبتها وقف العدوان والتزام القانون الدولي".



وأكد تضامن الأردن مع لبنان وإدانة العدوان الإسرائيلي عليه، مؤكدا ضرورة فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701.