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وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة يزور الأردن الأسبوع الحالي

وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني
وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني
السبت، 04-01-2025 06:16 ص

الوكيل الإخباري-   يزور وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، الأردن الأسبوع الحالي في إطار بحث العديد من الملفات.

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وقال الشيباني، في تغريدة له عبر منصة "إكس" مساء الجمعة: "سأمثل بلدي سوريا في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية".


وأضاف: "نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات في دعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة".

 


وأجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني.


وبحث الصفدي والشيباني تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعاون في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.


واتفق الصفدي والشيباني على تنظيم زيارة للمملكة لوفد وزاري قطاعي وعسكري وأمني، تلبية لدعوة رسمية من الصفدي، لبحث آليات التعاون في العديد من المجالات تشمل الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة وغيرها من القطاعات الحيوية.

 

 
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