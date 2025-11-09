الديوان الملكي يعزي بوفاة رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة

02:24 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء بوفاة رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة وليد يوسف طه عبدالرحمن. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل عبدالرحمن، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.



واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ودوره في تعزيز العمل الخدمي والمجتمعي والتطوعي لأبناء المخيم.

