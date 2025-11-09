الديوان الملكي يعزي بوفاة رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل عبدالرحمن، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ودوره في تعزيز العمل الخدمي والمجتمعي والتطوعي لأبناء المخيم.
