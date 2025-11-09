الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 16 شاحنة إلى سوريا

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي في بيان صحفي، إن القافلة التي جرى تنظيمها بالتعاون مع الحكومة السورية، تشمل بيوتًا جاهزة مجهّزة للاستخدام مباشرة لتوفير مأوى آمن للعائلات التي فقدت مساكنها، إلى جانب شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في عدد من المناطق.
وأوضح الشبلي أنه تم التعاون مع كل من منظمة يد العون، وميد جلوبال، وشركة أدوية الحكمة – الأردن، لتأمين هذه التبرعات وتوزيعها على مستحقيها من قبل الهلال الأحمر السوري في محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا، ممن تضرروا جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي شهدتها المحافظة.
يشار إلى أن الأردن كان قد سيّر في 11 أيلول 2025، بالتعاون مع دولة قطر، قافلة مساعدات إنسانية في إطار جهد عربي مشترك لدعم سوريا في مواجهة الظروف الإنسانية التي خلّفتها الأحداث المؤسفة في السويداء.
