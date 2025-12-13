ميزات قد لا تعرفها في ساعة أبل الذكية

الوكيل الإخباري- لا تقتصر ساعة أبل على تتبع التمارين والإشعارات فقط، بل توفر مجموعة من الميزات العملية التي قد تضيف قيمة حقيقية للاستخدام اليومي.

من أبرز هذه الميزات التحكم في الأجهزة، حيث يمكن استخدام الساعة كجهاز تحكم عن بعد لـ Apple TV، إضافة إلى التحكم بأجهزة المنزل الذكية المتوافقة مع HomeKit.



كما تتميز بقدرتها المتقدمة على تتبع النوم، عبر تحليل مراحل النوم المختلفة وتقديم تقارير عن جودته، مع إيقاظ المستخدم بهزات خفيفة بدل الأصوات المزعجة.



وتعمل الساعة أيضًا كمساعد فعّال أثناء السفر، من خلال تخزين بطاقات الصعود للطائرة، وتوفير اتجاهات المشي، وأدوات للترجمة وتحويل العملات.



ومن الميزات غير المعروفة إمكانية فتح جهاز ماك تلقائيًا عند الاقتراب منه، والمصادقة على العمليات الحساسة بنقرتين فقط.



أما على صعيد الأمان، فتقدم الساعة ميزات السلامة والطوارئ مثل اكتشاف السقوط، والاتصال بخدمات الطوارئ، وتنبيهات نبض القلب غير المنتظم.