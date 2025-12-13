السبت 2025-12-13 03:34 م

غوغل تطلق ترجمة فورية باستخدام سماعات الرأس وتقنيات Gemini

السبت، 13-12-2025 02:14 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت غوغل عن إطلاق ميزات جديدة في خدمة ترجمة غوغل مدعومة بتقنيات Gemini، أبرزها الترجمة الفورية باستخدام سماعات الرأس، مع الحفاظ على نبرة المتحدث وإيقاعه لتجربة أكثر طبيعية.

وستُطرح الميزة تدريجيًا عبر تطبيق الترجمة على أندرويد وiOS، إضافة إلى الموقع الإلكتروني ومحرك البحث، بدءًا من الولايات المتحدة والهند، لدعم الترجمة بين الإنجليزية ونحو 20 لغة، من بينها العربية والإسبانية والصينية.


وتعتمد الخدمة على تقنية Gemini 2.5 Flash، ما يحسن دقة ترجمة العبارات المحلية واللغة العامية، ويجعلها مناسبة للاستخدام أثناء السفر أو متابعة المحاضرات والبرامج بلغات مختلفة.


وتتوفر الميزة حاليًا بنسخة تجريبية على أندرويد في عدد من الدول، مع دعم أكثر من 70 لغة، على أن تصل إلى iOS ودول إضافية خلال عام 2026. كما تشمل التحديثات أدوات جديدة لتعلم اللغات وتتبع أيام الاستخدام.

 

ارم نيوز 

 
 


