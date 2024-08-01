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وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي




 

الخميس، 01-08-2024 08:40 م

 الوكيل الإخباري -  أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع نظيره وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، وبحث معه الخطوات التي يجب اتخاذها لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.


وبحث الصفدي وسيجورنيه أيضا الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة التي يواجه، إضافة إلى التعاون القائم بين البلدين في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.


كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل زيادة التعاون في مختلف المجالات.

gnews

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