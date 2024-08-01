وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي

وبحث الصفدي وسيجورنيه أيضا الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة التي يواجه، إضافة إلى التعاون القائم بين البلدين في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل زيادة التعاون في مختلف المجالات.
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