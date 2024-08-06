وزير الخارجية يجري محادثات هاتفية مع نظيره المصري

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، حول الأوضاع الإقليمية والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.



وأكد الوزيران، خلال الاتصال الذي جاء في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد وحماية المنطقة من تبعات الانزلاق نحو حرب إقليمية.