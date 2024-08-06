وزير الخارجية يجري محادثات هاتفية مع نظيره المصري

وأكد الوزيران، خلال الاتصال الذي جاء في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد وحماية المنطقة من تبعات الانزلاق نحو حرب إقليمية.
وحمّل الوزيران إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، مؤكدين ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة واحترام القانون الدولي ووقف إجراءاتها التصعيدية.
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