وزير الخارجية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

وأكد الصفدي في منشور عبر منصة “إكس”، مساء اليوم الأربعاء، أن على مجلس الأمن التحرك فورا لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على الأرض السورية وإنهاء احتلالها لجزء منها.
وأكد الوقوف بالمطلق مع سوريا الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها.
-
أخبار متعلقة
-
تخريج الفوج (31) إناث / (32) ذكور من كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساندة
-
الحكومة توجِّه بصرف كامل رديّات ضريبية الدَّخل المتأخرة عن السنوات 2020 - 2022
-
تحديد ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد خلال رمضان
-
"تربية ماركا" تفوز بـ3 ذهبيات في الألعاب الرياضية للمرحلة الأساسية الدنيا
-
اللجنة الأردنية السعودية للنقل البري تختتم أعمالها بالاتفاق على تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية
-
حملة نظافة شاملة لمداخل الطفيلة
-
"الأمن العام" يحصد 11 ميدالية ببطولة مصر الدولية للجوجيتسو
-
بلدية برقش تنظم ورشة لمناقشة التحديات الزراعية