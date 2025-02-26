 
الأربعاء 2025-02-26 07:13 م
 

وزير الخارجية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الأربعاء، 26-02-2025 07:00 م

الوكيل الإخباري-   دان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، العدوان الإسرائيلي على سوريا الشقيقة خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع.

اضافة اعلان


وأكد الصفدي في منشور عبر منصة “إكس”، مساء اليوم الأربعاء، أن على مجلس الأمن التحرك فورا لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على الأرض السورية وإنهاء احتلالها لجزء منها.


وأكد الوقوف بالمطلق مع سوريا الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها. 

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين توقعات بإفراج الاحتلال عن 590 إلى 594 أسيرا من غزة

أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية تخريج الفوج (31) إناث / (32) ذكور من كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساندة

علم لبنان

عربي ودولي شهيدان في غارة إسرائيلية على لبنان

جعفر حسان

أخبار محلية الحكومة توجِّه بصرف كامل رديّات ضريبية الدَّخل المتأخرة عن السنوات 2020 - 2022

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة: كتائب القسام قررت تسليم جثامين أربعة محتجزين ليلة الأربعاء

باص عمّان

أخبار محلية تحديد ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد خلال رمضان

يقفغ

أخبار الشركات "المركزية لكزس" تطلق عروض رمضان 2025 بتمويل داخلي مرن وفائدة 0%



 




الأكثر مشاهدة