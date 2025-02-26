وزير الخارجية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الوكيل الإخباري- دان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، العدوان الإسرائيلي على سوريا الشقيقة خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع.

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وأكد الصفدي في منشور عبر منصة “إكس”، مساء اليوم الأربعاء، أن على مجلس الأمن التحرك فورا لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على الأرض السورية وإنهاء احتلالها لجزء منها.