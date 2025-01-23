وزير الخارجية يواصل عقد لقاءات مع مسؤولين على هامش منتدى دافوس

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الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، لقاءات مع نظرائه وزراء خارجية دول أجنبية ومسؤولين أمميين، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي. اضافة اعلان





والتقى الصفدي مع رئيس جمهورية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، إذ نقل خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس اللاتفي.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



وأجرى الصفدي مباحثات ثنائية مع المستشار النمساوي وزير الخارجية الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية ألكسندر شالينبيرغ ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة.



وأكد الصفدي ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية بشكل فوري، محذراً من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة في حال استمرار إسرائيل انتهاكاتها المستمرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وشدد الصفدي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، ودعم القيادة الجديدة فيها، مؤكداً وقوف الأردن المطلق مع لبنان الشقيق، وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ومؤسساته.



كما أكد الصفدي ضرورة دعم الشعب السوري في المرحلة التاريخية التي يمر بها، بما يضمن استعادة سوريا أمنها واستقرارها ووحدتها ويحافظ على سيادتها واستقرار مؤسساتها، ويحفظ حقوق جميع مكونات الشعب السوري.