وزير الداخلية : ظاهرة غريبة تسرق حياة الناس وسنحاربها

الوكيل الاخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية ان الدولة الاردنية تقوم بحملات مكثفة مستمرة لمعالجة ظواهر يراد القضاء عليها منها تهريب الوقود وسرقة المياه وصناعة وتهريب الدخان وسرقة الكهرباء .



وقال الفراية خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ان من اهم هذه الحملات هي محاربة سرقة المياه ، وهي ظاهرة غريبة تسرق حياة الناس ، ومؤذية لدولة تعاني من نقص المياه .



وكشف الفراية ان الجهات الأمنية نفذت العديد من الحملات الجرئية على سرقة المياه استطاعت من خلالها توفير 20 مليون متر مكعب من هذه السرقات تكفي 124 الف مواطن لمدة عام .



وأكد الفراية ان الحملات الامنية لا تستهدف منطقة او عشيرة او شخص ، انما تستهدف الخارجين على القانون.