 
الثلاثاء 2024-07-30 03:47 م
 
 

وزير الداخلية : ظاهرة غريبة تسرق حياة الناس وسنحاربها

وزير الداخلية مازن الفراية
وزير الداخلية مازن الفراية
الثلاثاء، 30-07-2024 03:29 م

 

الوكيل الاخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية ان الدولة الاردنية تقوم بحملات مكثفة مستمرة لمعالجة ظواهر يراد القضاء عليها منها تهريب الوقود وسرقة المياه وصناعة وتهريب الدخان وسرقة الكهرباء .


وقال الفراية خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ان من اهم هذه الحملات هي محاربة سرقة المياه ، وهي ظاهرة غريبة تسرق حياة الناس ، ومؤذية لدولة تعاني من نقص المياه .


وكشف الفراية ان الجهات الأمنية نفذت العديد من الحملات الجرئية على سرقة المياه استطاعت من خلالها توفير 20 مليون متر مكعب من هذه السرقات تكفي 124 الف مواطن لمدة عام .


وأكد الفراية ان الحملات الامنية لا تستهدف منطقة او عشيرة او شخص ، انما تستهدف الخارجين على القانون.

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