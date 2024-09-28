وزير الداخلية يتفقد مصنع بلاستيك بالأغوار

مصنع تدوير البلاستيك ينفذ بالتعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبلدية دير علا.
ويوفر المصنع 20 فرصة عمل مباشرة و30 غير مباشرة.
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