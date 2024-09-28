وزير الداخلية يتفقد مصنع بلاستيك بالأغوار

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الوكيل الإخباري- تفقد وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم السبت، سير العمل في مصنع تدوير البلاستيك بمنطقة دير علا، والذي سينتهي العمل به بعد شهر. اضافة اعلان





مصنع تدوير البلاستيك ينفذ بالتعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبلدية دير علا.



ويوفر المصنع 20 فرصة عمل مباشرة و30 غير مباشرة.