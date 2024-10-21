وزير الزراعة: وقف استيراد الليمون مرتبط بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج

وبحسب بيان للوزارة، قال الحنيفات خلال لقائه جمعية حمضيات وادي الأردن التعاونية وعدد من مزارعي الحمضيات، إن عملية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي المأمول، يأتي عبر تطوير سلاسل القيمة لمحصول الليمون وتطوير عمليات ما بعد الحصاد من تبريد وتشميع وتخزين، لتغطية الفجوة بين الاحتياج والمتاح، خاصة بين الفترة الممتدة من أيار وحتى منتصف آب.
وأشار إلى وجود فرص تصديرية واعدة أمام المنتج المحلي نتيجة لتميز الحمضيات الأردنية من حيث النوعية والمذاق، لكن محددات عملية التصدير تكمن في عدم تلبية متطلبات بعض الأسواق، خاصة بعمليات الفرز والتشميع والتبريد.
وأوضح الحنيفات خلال اللقاء الذي بحث المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع الحمضيات، أن الوزارة أوقفت منح رخص استيراد الليمون في نهاية تموز الماضي، ومنعت دخول أي إرسالية بعد 20 آب، وأن انخفاض الأسعار يعود لمجموعة من الأسباب تتلخص في انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك والذي يتضح في انخفاض معدلات الاستهلاك لكثير من المحاصيل والسلع، إضافة إلى التوسع الكبير في زراعة الليمون في مناطق الأغوار الشمالية ما نتج عنه وفرة في المعروض وانخفاض الأسعار.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية
-
فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء
-
الحكومة تقرِّر إعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات بنسبة 90%
-
وزير العمل: الإعلان عن حزمة إجراءات لفتح باب استقدام العمالة الشهر المقبل
-
حسان: تسهيل إجراءات القادمين للعلاج من الخارج
-
روبين: قطاع السياحة في غرفة الإنعاش وعلى الحكومة أن تكون طبيبا بارعا لإنقاذه
-
الملكة رانيا تلتقي مجموعة من الشباب أصحاب المشاريع الإنتاجية
-
سمكة تقتل رياضية خلال صراعها مع الأمواج