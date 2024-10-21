وزير الزراعة: وقف استيراد الليمون مرتبط بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحمضيات، خاصة (الليمون)، لتغطية احتياجات الأسواق ووقف الاستيراد.

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وبحسب بيان للوزارة، قال الحنيفات خلال لقائه جمعية حمضيات وادي الأردن التعاونية وعدد من مزارعي الحمضيات، إن عملية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي المأمول، يأتي عبر تطوير سلاسل القيمة لمحصول الليمون وتطوير عمليات ما بعد الحصاد من تبريد وتشميع وتخزين، لتغطية الفجوة بين الاحتياج والمتاح، خاصة بين الفترة الممتدة من أيار وحتى منتصف آب.



وأشار إلى وجود فرص تصديرية واعدة أمام المنتج المحلي نتيجة لتميز الحمضيات الأردنية من حيث النوعية والمذاق، لكن محددات عملية التصدير تكمن في عدم تلبية متطلبات بعض الأسواق، خاصة بعمليات الفرز والتشميع والتبريد.