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وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير البرامج التي تنفذها المراكز الشبابية

وزير الشباب يزن الشديفات
وزير الشباب يزن الشديفات
الخميس، 02-01-2025 07:25 م
الوكيل الإخباري-   تابع وزير الشباب يزن الشديفات، الخميس، في مركز شابات المفرق، جانبا من تدريبات برنامج بناء قدرات العاملين مع الشباب، خلال تفقده المركز، ضمن الزيارات غير المعلنة لتفقد المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية في المملكة.اضافة اعلان


وأكد الشديفات خلال لقائه رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية في محافظة المفرق المشاركين في البرنامج، بحضور مدير شباب المفرق عيسى الحراحشة، أهمية البرنامج باعتباره محورًا رئيسًا من محاور خطة تفعيل المراكز الشبابية التي من شأنها النهوض بالمراكز الشبابية والمتضمنة تطوير البرامج الشبابية وتهيئة البنية التحتية وتمكين العاملين مع الشباب.

وأوضح الشديفات أهمية تطوير البرامج التي تنفذها المراكز الشبابية، بما يترجم التوجيهات الملكية السامية، ومضامين الخطاب الملكي نحو الشباب المتمثلة بتنمية مهاراتهم وتعزيز برامج الريادة في الأعمال، وتحصين الشباب من آفة المخدرات، وبرامج تمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية.

كما أشار إلى دور رؤساء ومشرفي المراكز في التشبيك والشراكة مع المؤسسات العاملة مع الشباب والمجتمع المحلي واستقطاب الشباب نحو المراكز الشبابية، مشددا على ضمان مشاركة الشباب أنفسهم في وضع البرامج التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، ضمن خطط المراكز للعام 2025.
 
gnews

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