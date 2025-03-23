وزير الشباب يختتم بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم

الوكيل الإخباري- اختتم وزير الشباب المهندس يزن الشديفات أمس السبت، منافسات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2025، التي نظمتها وزارة الشباب ضمن فعاليات رمضانيات، بمشاركة 240 فريقا و2880 لاعبا ومدربا وإداريا.

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وقال الشديفات خلال حضوره المباراة الختامية لمحافظة البلقاء التي أقيمت في مجمع سمو الأمير الحسين الرياضي، بحضور محافظ البلقاء سلمان النجادا والنواب حكم المعادات والمهندس جمال قمو، وأمين عام الوزارة الدكتور ياسين الهليل ورئيس مجلس المحافظة إبراهيم العواملة ومدير الأندية والهيئات الشبابية خالد مصطفى ومدير شباب البلقاء خديجة ابو حمور والرائد أيوب العجارمة مندوباً عن مدير الشرطة، إن وزارة الشباب عكفت على تنظيم بطولات الخماسيات بعد النجاح الذي حققته خلال الأعوام السابقة والتي شهدت مشاركة واسعة للفرق الشعبية.



وأضاف، إن تنظيم البطولة جاء إلى جانب بطولات رياضية في ألعاب تنس الطاولة والشطرنج وكرة السلة، بهدف استثمار أوقات الشباب وتعزيز الثقافة الرياضية لديهم، مبينا أن هذه الأنشطة تمنح الفرصة للأندية لاكتشاف المواهب الرياضية لدى الشباب، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تنظيم البطولات الرياضية خلال فترة الصيف القادم على مستوى المملكة.



وثمن الشديفات الجهود التي بذلتها كوادر الوزارة في جميع محافظات المملكة والشراكة مع وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية ممثلة بمديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، وجهود طاقم التحكيم في تسخير كافة الإمكانيات كافة لإنجاح فعاليات البطولة.



وتوج الشديفات فريق البلوز اكاديمي بكأس المركز الأول لمحافظة البلقاء والميداليات الذهبية، وفريق الكرامة بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية وفريق البقعة بكأس المركز الثالث والميداليات البرونزية.



كما توج الشديفات فريق "المنطلق" بلقب الفريق المثالي في بطولة محافظة البلقاء واللاعب طه محمد طه من فريق الكرامة بلقب أفضل حارس مرمى، واللاعب كريم السعيد من فريق البلوز أكاديمي بلقب أفضل لاعب.