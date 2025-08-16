وزير الصحة يكرم فريقًا طبيًا على نجاح عملية زراعة طرف مبتور لطفلة

الوكيل الإخباري- كرّم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم السبت، الكوادر الطبية في مستشفيات البشير التي نجحت في إنجاز طبي استثنائي تمثل في إعادة زراعة طرف مبتور لطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، بعد تعرضها لإصابة بالغة جراء حزام مضخة ميكانيكية. اضافة اعلان





وثمّن الوزير البدور الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي والتمريضي، مؤكداً أن الموظف المميز مكانه "التكريم".



وأشار البدور إلى أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الجراحية المتقدمة التي تقدمها مستشفيات وزارة الصحة، ولا سيما في تخصصات كانت تفتقر لها الوزارة سابقاً، كجراحة الأوعية الدموية الدقيقة.



وشمل التكريم عدداً من الكوادر الطبية الذين كان لهم الدور المباشر في إنجاح العملية، وهم: أخصائيو جراحة الأوعية الدموية الدكتور عمر الزعبي والدكتور علي الذنيبات، وأخصائي العظام الدكتور جاسر يونس، وأخصائي التخدير الدكتور أحمد بني حمد، وممرض العمليات أيسر الحرايزة.



وأكد الوزير البدور أن هذا العمل الجماعي المتكامل يعكس قدرة كوادر مستشفيات البشير على التعامل مع الحالات المعقدة بدقة وكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل دعم الكفاءات الطبية العاملة في وزارة الصحة وتطوير قدراتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأضاف الوزير: "هذا الإنجاز يؤكد أيضاً على السمعة الطبية المرموقة التي يتمتع بها الأردن في القطاعين العام والخاص، والتي جعلت منه وجهة إقليمية رائدة وجاذبة في مجال السياحة العلاجية، بفضل كفاءاتنا الطبية والمستوى المتقدم لمنظومتنا الصحية."



وفي هذا السياق، أشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه مركز الجراحات التخصصية، الذي أُنشئ قبل نحو 4 أعوام، في تمكين الكوادر الطبية من إجراء تدخلات دقيقة ومعقدة، لا سيما في جراحة الأوعية الدموية والشرايين الطرفية، حيث شكّل المركز نقلة نوعية في الخدمات الجراحية، وساهم في تحسين نتائج العمليات وزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفيات البشير.



كما أعرب الوزير البدور عن اعتزازه الكبير بالكوادر العاملة في وزارة الصحة، في مختلف مستشفياتها ومراكزها الصحية، مثمناً التزامهم وجهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الصحية وخدمة المواطنين بكفاءة ومهنية عالية.



من جهتهم، أعربت الكوادر الطبية المُكرّمة عن بالغ شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة من وزير الصحة، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل دافعاً معنوياً كبيراً للاستمرار في العطاء وبذل المزيد من الجهود في خدمة المرضى.