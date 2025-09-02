وزير العدل يزور مديرية القضاء العسكري

الوكيل الإخباري- زار وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الثلاثاء، مديرية القضاء العسكري، وكان في استقباله مديرها، النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ.

واستمع الوزير والوفد المرافق إلى إيجاز تناول أبرز المهام والإنجازات التي حققتها المديرية، وخططها المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل القضائي والارتقاء بالواجبات المنوطة بالقضاء العسكري، بما في ذلك المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة.



وأكد الدكتور التلهوني على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة العدل ومديرية القضاء العسكري في ترسيخ دعائم العدالة وحماية الحقوق والحريات مشدداً على أهمية توفير الموارد الإدارية والخدمات المساندة التي تسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة الناجزة، وتوفير الوقت والجهد، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات القضائية ويعزز ثقة المتقاضين بمنظومة العدالة.



وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك في مجال الخدمات القضائية والإلكترونية المقدمة للمتعاملين مع القضاء العسكري، وذلك من خلال الاستفادة من تجربة وزارة العدل الرائدة في هذا المجال، بما يسهم في تجسيد الرؤية الملكية، الهادفة إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز مستوى الأداء على مختلف المستويات.