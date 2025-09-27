وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي يقوم بزيارة تفقدية لمركز جمرك العقبة

01:16 م

الوكيل الإخباري- أجرى معالي وزير المالية، الدكتور عبدالحكيم الشبلي، زيارة تفقدية إلى مركز جمرك العقبة، اطلع خلالها على سير العمل في وحدات التخليص وساحات المعاينة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتطوير بيئة العمل الجمركي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة.





وأكّد معاليه، خلال الجولة، أهمية تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات التخليص الجمركي، لما لذلك من دور محوري في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، وبالتالي خفض التكاليف على المستوردين والمصدّرين، ودعم حركة التجارة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية.



وشدّد الشبلي على ضرورة تعزيز روح الشراكة والمسؤولية بين كافة أطراف العملية الجمركية، بما يضمن التكامل والتنسيق الفاعل لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.



وفي سياق متصل، اطمأن معالي الوزير على الملاحظات الواردة من عدد من السادة النواب بشأن المخاوف التي أبداها بعض سائقي الشحن حول أجهزة الفحص بالأشعة (X-Ray) المستخدمة لفحص الحمولات، مؤكّدًا معاليه أن جميع أجهزة الفحص العاملة في العقبة وجميع المراكز الجمركية تخضع لأعلى معايير السلامة الدولية، ولا تُشكّل أي خطر على صحة السائقين أو الكوادر الجمركية، حيث إن الأجهزة مرخّصة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتعمل ضمن منظومة رقابة إشعاعية متقدمة تضمن مراقبة دقيقة لمستويات التعرّض، وتُحقق أعلى مستويات السلامة.



وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة المالية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء الجمركي، وتعزيز الشفافية، وتحسين تجربة متلقي الخدمة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.