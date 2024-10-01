وزير المياه يكرم موظف حائز على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

و أثنى وزير المياه والري على جهود سلطة وادي الأردن في تمكين الموظفين وتحفيزهم داعيا الجميع لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة بما ينعكس على تحقيق رؤية قطاع المياه وتعزيز العمل الجماعي والتفاني في خدمة الوطن، ويعزز من ثقافة التميز والإبداع في المؤسسات الحكومية.
الأمين العام لسلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة بين أن مبادئ جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية تعكس أهمية الموارد البشرية في المؤسسات، حيث تعتبر العنصر البشري المدخل الرئيسي لتقديم خدمات ذات جودة عالية والنهوض بالمسؤوليات بكفاءة مؤكدا ان التركيز على نتائج الأفراد يعكس أهمية تحقيق الرضا الوظيفي كأحد الأسباب الرئيسية للتطوير المستمر.
من جانبه، أعرب المهندس نضال الشنينات عن شكره وامتنانه لوزير المياه والري والأمين العام وكافة موظفي سلطة وادي الأردن وقطاع المياه على تعاونهم وإتاحة كافة الإمكانيات والمساعدة لتمكينه من الفوز بهذه الجائزة المميزة ، مؤكداً التزامه ببذل المزيد من الجهد والعطاء.
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