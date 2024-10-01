 
الثلاثاء 2024-10-01 10:45 ص
 
 

وزير المياه يكرم موظف حائز على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

اثناء تسليم الجائزة
اثناء تسليم الجائزة
الثلاثاء، 01-10-2024 09:39 ص
الوكيل الإخباري-   كرم وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة المهندس نضال أحمد الشنينات، مدير مديرية الفاقد المائي- سلطة وادي الأردن بمناسبة حصوله على المرتبة الثالثة في جائزة الموظف الحكومي المتميز من جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، جائزة الموظف القيادي/الإشرافي المتميز، مؤكدا ان هذه الجائزة هي وسام لكل قطاع المياه . اضافة اعلان


و أثنى وزير المياه والري على جهود سلطة وادي الأردن في تمكين الموظفين وتحفيزهم داعيا الجميع لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة بما ينعكس على تحقيق رؤية قطاع المياه وتعزيز العمل الجماعي والتفاني في خدمة الوطن، ويعزز من ثقافة التميز والإبداع في المؤسسات الحكومية.

الأمين العام لسلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة بين أن مبادئ جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية تعكس أهمية الموارد البشرية في المؤسسات، حيث تعتبر العنصر البشري المدخل الرئيسي لتقديم خدمات ذات جودة عالية والنهوض بالمسؤوليات بكفاءة مؤكدا ان التركيز على نتائج الأفراد يعكس أهمية تحقيق الرضا الوظيفي كأحد الأسباب الرئيسية للتطوير المستمر.

من جانبه، أعرب المهندس نضال الشنينات عن شكره وامتنانه لوزير المياه والري والأمين العام وكافة موظفي سلطة وادي الأردن وقطاع المياه على تعاونهم وإتاحة كافة الإمكانيات والمساعدة لتمكينه من الفوز بهذه الجائزة المميزة ، مؤكداً التزامه ببذل المزيد من الجهد والعطاء.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل ارتفاعاً جديداً.. وعيار 21 يصل إلى 53.8 دينارا

قوات اليونيفيل في لبنان

عربي ودولي ما مستقبل القرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان؟

علم اليابان

عربي ودولي اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب حكومة جديدة

مخبز في لبنان

عربي ودولي إقفال 50 مخبزاً في لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

فلاديمير بوتين

عربي ودولي الرئيس الروسي يأمر بتجنيد 133 ألف فرد إضافي

أوستن

عربي ودولي أمريكا قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

الشاب محمد أبو حامده

نعـي فـاضل أردنيون ينعون الشاب محمد أبو حامده بعد رحيله بحادث مؤسف

تعبيرية

طب وصحة هذه علامات خفية على فساد الحمص



 


الأكثر مشاهدة