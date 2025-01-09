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وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة
الخميس، 09-01-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري-   استكمالاً للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم صمود الأشقاء الفلسطينين، وصلت أمس الأربعاء طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم العون والمساعدة للأهل والأشقاء والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في القطاع.

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ورافقت الطواقم الطبية إلى جنوب القطاع 17 شاحنة، حملت على متنها مساعدات طبية وعلاجية وإغاثية لرفد المستشفى الميداني الذي يضم عدة تخصصات طبية، وتقوم على إدامتها طواقم متخصصة ومؤهلة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، إضافة إلى 23 شاحنة تحمل على متنها مواد إنشائية بهدف تأسيس المرحلة الأولى للمستشفى الميداني الأردني "التوليد والخداج/ خان يونس.


وبدأت طواقم المستشفى الميداني جنوب غزة/5 فور وصولها لأرض المهمة باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة، والمباشرة بالتحضير والتجهيز لاستقبال المراجعين خلال الفترة المقبلة.


ويضم كادر المستشفى 126 من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، يتولون تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، وجراحة التجميل والحروق، وجراحة العظام، والأطفال، والوجه والفكين، وعيادة الباطنية، والنسائية، والخداج، إضافةً إلى وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة.


يشار إلى أن قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4، وصلت أرض الوطن اليوم بعد أدائها لواجبها الطبي والإنساني تجاه الأهل والأشقاء في القطاع.

 
gnews

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