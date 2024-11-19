وفاة بحادث تدهور واصطدام بعامود إنارة على طريق البحر الميت

وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير فإن الحادث أدى إلى سقوط عامود الإنارة مما تسبب بإغلاق المسربين في الشارع العام ، إذ تواجدت كوادر الإدارة في موقع الحادث حتى إزالة الأثر المروري بالكامل وعودة حركة السير بشكل طبيعي .
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