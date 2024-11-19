 
الثلاثاء 2024-11-19 09:49 ص
 

وفاة بحادث تدهور واصطدام بعامود إنارة على طريق البحر الميت

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوفاة سائق مركبة خصوصي بعد تدهور المركبة واصطدامها بعامود إنارة بالقرب من إشارة الرامه باتجاه البحر الميت فجر اليوم الثلاثاء ، حيث تم إخلاء الجثة إلى مستشفى الشونة .اضافة اعلان


وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير فإن الحادث أدى إلى سقوط عامود الإنارة مما تسبب بإغلاق المسربين في الشارع العام ، إذ تواجدت كوادر الإدارة في موقع الحادث حتى إزالة الأثر المروري بالكامل وعودة حركة السير بشكل طبيعي .
 
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