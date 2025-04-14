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وفاة بحادث دهس وإصابات في حوادث سير متفرقة بالمملكة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 08:09 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس مؤسف يوم أمس الأحد، نتج عنه حالة وفاة، راجية من الإخوة المواطنين ضرورة استخدام ممرات وجسور المشاة، والتلفّت يميناً ويساراً قبل قطع الطريق، لتجنّب مثل هذه الحوادث المؤلمة.اضافة اعلان


وفي تقريرها المروري اليومي، أشارت الإدارة لوقوع حادث تدهور في منتصف طريق العدسية – ناعور، أسفر عن إصابة متوسطة، تم إسعافها إلى مدينة الحسين الطبية.

كما لفتت إلى حادث تدهور آخر لإحدى مركبات الشحن على طريق وادي عربة، نتج عنه إصابة متوسطة، تم إسعافها إلى مستشفى غور الصافي الحكومي.

وفي منطقة البحر الميت، وبالقرب من مثلث البانوراما، وقع حادث تصادم بين مركبتين، نتج عنه إصابة متوسطة، نُقلت إلى مستشفى الشونة الحكومي.

كذلك، سجلت إدارة السير حادث تدهور على طريق المنطقة الحرة باتجاه الظليل، وأسفر عن إصابة واحدة، تم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وفي حادث سير مؤسف، سقطت مركبة عن إحدى ناقلات السيارات دون علم سائق الناقلة، بعد دخوله من حدود العمري باتجاه الداخل. وتم إيقاف الناقلة عند أقرب محطة أمنية، وعند سؤاله، تبيّن أنه لم يكن على علم بما جرى خلفه.

وقد أكدت إدارة السير أن هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار، بحمد الله، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التأكد من تثبيت الحمولة بشكل جيد لتجنب مثل هذه الحوادث الخطيرة. 
 
gnews

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