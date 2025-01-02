وفاة طفلة دهسها والدها بالخطأ

08:24 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/715391 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس في الرصيفة نتج عنه وفاة طفلة عمرها 6 سنوات بعد دهسها من قبل والدها بالخطأ . اضافة اعلان





وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير فإن الأب وبسبب ضيق الشارع لم ينتبه للطفلة التي كانت تلعب خلف المركبة ، ليقوم بدهسها عن طريق الخطأ .



ونوهت إدارة السير إلى ضرورة تفقد الشارع وتفقد محيط المركبة قبل تحريكها ، خاصة في الأماكن السكنية الضيقة لتجنب مثل هذه الحوادث .

