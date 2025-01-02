وفاة طفلة دهسها والدها بالخطأ

وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير فإن الأب وبسبب ضيق الشارع لم ينتبه للطفلة التي كانت تلعب خلف المركبة ، ليقوم بدهسها عن طريق الخطأ .
ونوهت إدارة السير إلى ضرورة تفقد الشارع وتفقد محيط المركبة قبل تحريكها ، خاصة في الأماكن السكنية الضيقة لتجنب مثل هذه الحوادث .
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