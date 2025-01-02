 
الخميس 2025-01-02 08:32 ص
 

وفاة طفلة دهسها والدها بالخطأ

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 02-01-2025 08:24 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس في الرصيفة نتج عنه وفاة طفلة عمرها 6 سنوات بعد دهسها من قبل والدها بالخطأ .اضافة اعلان


وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير فإن الأب وبسبب ضيق الشارع لم ينتبه للطفلة التي كانت تلعب خلف المركبة ، ليقوم بدهسها عن طريق الخطأ .

ونوهت إدارة السير إلى ضرورة تفقد الشارع وتفقد محيط المركبة قبل تحريكها ، خاصة في الأماكن السكنية الضيقة لتجنب مثل هذه الحوادث .
 
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