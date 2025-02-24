وفاة طفلتين وإصابة 13 آخرين في حوادث متعلقة بالمدافئ في الأردن

10:59 ص

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الوكيل الإخباري- قال النقيب عبدالله السعودي، ضابط الإعلام في الدفاع المدني، إن فرق الطوارئ تعاملت خلال الساعات الماضية مع 1363 حالة إسعافية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات. كما تم الاستجابة لـ 75 حادثة إنقاذ والسيطرة على 38 حريقًا. اضافة اعلان





وفي حديثه لإذاعة الأمن العام، أشار النقيب السعودي إلى أبرز الحوادث التي وقعت في الـ 24 ساعة الماضية، من بينها إصابة 13 شخصًا بضيق في التنفس نتيجة الأبخرة والغازات المنبعثة من مدافئ الغاز والحطب.حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفيات في مناطقهم.



وتابع أنه في منطقة أبو علندا التابعة لمديرية دفاع مدني شرق عمان، انتقلت طفلتان إلى رحمة الله نتيجة حريق نشب داخل غرفة إثر تسرب الغاز. وتبلغ الطفلة الأولى من العمر 3 سنوات، بينما كانت الأخرى في الحادية عشرة من عمرها. حيث تسبب الحريق في حروق شديدة أدت إلى وفاتهما.



وأضاف النقيب السعودي أنه منذ بداية العام الجاري، أسفرت الحوادث الناتجة عن سوء استخدام المدافئ عن 27 حالة وفاة و580 إصابة، وهي أرقام مؤلمة تعكس غياب الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام، رغم المحاضرات التوعوية التي تُعقد للمواطنين.



وفي ختام حديثه، شدد على ضرورة استخدام وسائل التدفئة بشكل آمن، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم. كما أكد على أهمية وجود طفايات حريق يدوية باعتبارها خط الدفاع الأول في حالات الطوارئ، داعيًا إلى الاتصال على رقم الطوارئ 911 في حال وقوع أي حادث.



