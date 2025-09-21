وفد أوزبكستاني يطلع على تجربة الوطني للبحوث الزراعية

06:43 م

الوكيل الإخباري- اطلع وفد من وزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان، برئاسة نائب الوزير الدكتور جمشيد عبد زوكوكوف، على تجربة المركز الوطني للبحوث الزراعية في مجال تطوير وتوظيف مخرجات البحث العلمي الزراعي.





وأكد مدير المركز، الدكتور إبراهيم محمد الرواشدة، خلال استقباله الوفد، أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لزيارة الوفد لوزارة الزراعة، ضمن جهود تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الأردن وأوزبكستان، من خلال الاطلاع على أنشطة المركز ودوره في دعم وتطوير القطاع الزراعي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مواجهة تأثيرات التغير المناخي.



وبين أن المباحثات شملت تطوير الزراعة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين استغلال الموارد الزراعية.



ولفت إلى أن التعاون المستقبلي سيشمل إدارة الموارد الوراثية، وبناء شراكات علمية في التقنيات الزراعية الحديثة، والتعاون في مجالات الثروة الحيوانية مثل أغنام العواسي، والقمح والشعير، والبندورة المتحملة للملوحة، إلى جانب الاستفادة من التجربة الأردنية في تطوير أساليب الري الحديث والاستخدام الأمثل للموارد المائية.



ونوه بتجربة محطة الشوبك للبحوث الزراعية في مجال المجمع الوراثي لأصناف التفاح، وإمكانية استفادة الجانب الأوزبكستاني من الأصناف الملائمة لمناطقهم.



من جانبه، أشار زوكوكوف إلى أن بلاده تواجه تحديات متعلقة بالبرودة الشديدة والصقيع التي تؤثر على محاصيل مثل الزيتون، في حين يواجه الأردن صعوبات مرتبطة بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يبرز أهمية تبادل المعرفة والتقنيات لمواجهة هذه الظواهر.



وزار الوفد بنك البذور الوطني واطلع على آليات حفظ الأصول الوراثية النباتية، وبرامج تطوير أصناف مقاومة للجفاف والحرارة في الأردن، وأخرى تتحمل البرودة والصقيع لتناسب ظروف أوزبكستان.

