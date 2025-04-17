وفد عراقي يطلع على تجربة المعهد القضائي في المجال القانوني

الوكيل الإخباري- زار وفد عراقي، اليوم الخميس، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، المعهد القضائي الأردني، للاطلاع على الخبرات الأردنية في المجال القانوني، والتعرف إلى التجربة المميزة والمتقدمة للمملكة في هذا المجال.

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وقام الوفد بجولة تعريفية داخل المعهد، عرض خلالها الكادر لأبرز أهداف المعهد، وآليات تحقيقها، من خلال منصة التعلم الرقمي والمكتبة الإلكترونية.