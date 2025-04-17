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وفد عراقي يطلع على تجربة المعهد القضائي في المجال القانوني

المعهد القضائي الأردني
المعهد القضائي
 
الخميس، 17-04-2025 04:27 م

الوكيل الإخباري-    زار وفد عراقي، اليوم الخميس، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، المعهد القضائي الأردني، للاطلاع على الخبرات الأردنية في المجال القانوني، والتعرف إلى التجربة المميزة والمتقدمة للمملكة في هذا المجال.

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وقام الوفد بجولة تعريفية داخل المعهد، عرض خلالها الكادر لأبرز أهداف المعهد، وآليات تحقيقها، من خلال منصة التعلم الرقمي والمكتبة الإلكترونية.


وأعرب مدير عام المعهد، القاضي الدكتور نشأت الأخرس، عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز واستمرار التعاون القضائي القائم بينهما، مشيرا إلى استعداد المعهد لوضع جميع خبراته التدريبية في خدمة الأشقاء العراقيين، لاسيما أن المعهد سبق وأن عقد العديد من الدورات التدريبية لقضاة من العراق.

 
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