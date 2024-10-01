وفد لجنة إدارة مخاطر الكوارث والازمات في نقابة المهندسين يزور الأمانة

الوكيل الاخباري- زار وفد لجنة إدارة مخاطر الكوارث والازمات في نقابة المهندسين أمانة عمان الكبرى اليوم بهدف الاطلاع على خطط الأمانة في مجال الحد من الكوارث والأزمات والاستعداد لموسم الشتاء القادم.



ويأتي تنظيم الزيارة ضمن أطر التعاون و الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك بين أمانة عمان ونقابة المهندسين الأردنيين .



واطلع الوفد الضيف على الخطط التنفيذية للأمانة في مجالات إدارة الأزمات والطوارئ، والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء.



وحضر اللقاء المختصون والمعنيون من مديرية الطرق ووحدة التخطيط في قطاع الأشغال ودائرة التميز المؤسسي ووحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان.



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