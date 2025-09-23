وفد من السفراء المعتمدين يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

الوكيل الإخباري- زار عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة من الدول الشقيقة والصديقة، اليوم الثلاثاء، مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، حيث كان في استقبالهم مدير عام المركز.

واستمع الضيوف إلى إيجاز من قبل مدير عام المركز، حول طبيعة عمل المركز والإمكانات التدريبية المتقدمة التي يوفرها في مجالات مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والتدريب العسكري المشترك، إضافة إلى آلية التعاون العسكري المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة التي يتم تأهيلها وتدريبها في المركز.



وقال مدير عام المركز في كلمة له: "إن مركز الملك عبد الله الثاني يوفر بيئة فريدة، ونموذجاً نادراً للتفوق والابتكار في التدريب العسكري المتخصص، يمّكن الأفراد والوحدات من جميع أنحاء العالم في بناء القدرات القتالية من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والخبرة العملياتية الواقعية".



وأضاف أن تأسيس المركز يعكس التزام الأردن الراسخ بالعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء والحلفاء لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات والظروف الأمنية الحديثة.



وجال الوفد في مرافق المركز واطلعوا على أقسامه وميادين التدريب التدريب الواقعي المبني على التجارب الميدانية، مشيدين بالمستوى المتطور الذي وصل إليه المركز ودوره البارز في إعداد وتأهيل القوات الخاصة على المستويين الإقليمي والدولي.