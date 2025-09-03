الأربعاء 2025-09-03 09:00 م
 

وفد من شيوخ ووجهاء القطاع يزور المستشفى الميداني الأردني غزة/83

الأربعاء، 03-09-2025 08:02 م

الوكيل الإخباري- زار وفد من شيوخ ووجهاء ومخاتير قطاع غزة، أمس الثلاثاء، المستشفى الميداني الأردني غزة/83، حيث كان في استقبالهم قائد قوة المستشفى ومديره. 

وأكد قائد قوة المستشفى استمرار العمل على مدار الساعة في أقسام الطوارئ، واستعداد المستشفى لزيادة ساعات العمل في العيادات بحسب الحاجة، مشدداً على التزام المستشفى بمواصلة أداء واجبه الإنساني في شمال قطاع غزة.


وأعرب الوفد عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم أهالي القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.


وأشاد الوفد بالدور المحوري الذي يؤديه المستشفى في تقديم الرعاية الطبية والإغاثية المستمرة، والجهود الأردنية سواءً من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية أو تشغيل محطة التحلية في المستشفى وتوزيع المياه الصالحة للشرب. 


يشار إلى أن المستشفيات الميدانية الأردنية، تعد رابطاً أخوياً بين الشعبين الفلسطيني والأردني، وداعماً أساسياً لصمود أهالي قطاع غزة في وجه التحديات المتفاقمة.

 
 
