وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا

الوكيل الإخباري- زار وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" برئاسة الرئيس الأول للوكالة هارا شوهي، اليوم السبت، متحف البترا والمواقع الأثرية في مدينة البترا.

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واستعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، خلال استقباله الوفد، على هامش الزيارة، الجهود المبذولة للحفاظ على مدينة البترا كإرث ثقافي وتعزيز قيمتها، مؤكدا أن السلطة تؤمن بأهمية تعريف العالم بجمال البترا وتاريخها المليء بالقيمة الإنسانية والحضارية، ما يسهم في دعم الجهود التنموية والسياحية في المنطقة.