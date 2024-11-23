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وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا

مدينة البترا
البترا
السبت، 23-11-2024 05:24 م

الوكيل الإخباري-    زار وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" برئاسة الرئيس الأول للوكالة هارا شوهي، اليوم السبت، متحف البترا والمواقع الأثرية في مدينة البترا.

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واستعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، خلال استقباله الوفد، على هامش الزيارة، الجهود المبذولة للحفاظ على مدينة البترا كإرث ثقافي وتعزيز قيمتها، مؤكدا أن السلطة تؤمن بأهمية تعريف العالم بجمال البترا وتاريخها المليء بالقيمة الإنسانية والحضارية، ما يسهم في دعم الجهود التنموية والسياحية في المنطقة.


وأشار البريزات إلى أهمية الاستمرار في التعاون المشترك بين إقليم البترا و"جايكا"، الذي أسفر عن إنشاء متحف بترا، إضافة إلى إطلاق الخطة الاستراتيجية للسياحة في المدينة الشهر الماضي، وإطلاق سوق دارا، مؤكدا أهمية استمرار التعاون المستقبلي بين الجهتين.

 
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