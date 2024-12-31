 
الثلاثاء 2024-12-31 03:39 م
 

ولي العهد: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى

بمناسبة حلول السنة الميلادية
بمناسبة حلول السنة الميلادية
الثلاثاء، 31-12-2024 03:20 م

الوكيل الإخباري-   هنأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد اليوم الثلاثاء بمناسبة رأس السنة الميلادية.

اضافة اعلان


ونشر سموه  عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، صورة عائلية تجمعه بالاميرة رجوة آل سيف والأميرة ايمان مرفقة بتعليق "الحمد لله على نعمه التي لا تحصى.. وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير".

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي أنباء متضاربة عن اشتباكات في دمشق وحملة أمنية في ريف حمص

ا

عربي ودولي كشف عدد اللاجئين السوريين في تركيا الذي عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بغزة

فلسطين الأمم المتحدة "قلقة" على مصير أبو صفية والكادر الطبي المرافق له

ا

عربي ودولي أردوغان يتعهد بتقديم الدعم لتحقيق السلام في سوريا

بمناسبة حلول السنة الميلادية

أخبار محلية ولي العهد: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى

تعبيرية

شؤون برلمانية مطالبات نيابية برفع العمر التشغيلي لمركبات "التطبيقات الذكية" إلى 10 سنوات

نم

تكنولوجيا بدءاً من 2025..واتس آب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف

ة

تكنولوجيا ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي تثير مخاوف مستخدمي آبل



 




الأكثر مشاهدة