ولي العهد: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى

ونشر سموه عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، صورة عائلية تجمعه بالاميرة رجوة آل سيف والأميرة ايمان مرفقة بتعليق "الحمد لله على نعمه التي لا تحصى.. وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير".
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